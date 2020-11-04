تويتر تضع تحذيرا على تغريدة لترامب وتعتبرها مضللة

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وكالات _ قالت شركة تويتر، الأربعاء، إن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أن هناك محاولة “لسرقة الانتخابات” من قبل الحزب الديمقراطي، “قد تكون “مضللة”، مما دفعها لوضع علامة تحذير عليها.
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وأوضحت تويتر: “وضعنا تحذيرا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب، لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات “.
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وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة في وقت مبكر الأربعاء: “إنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا” دون أن يقدم دليلا على مزاعمه، وفق ما ذكرت وكالة .
وتزامنت تغريدة ترامب مع خطاب ألقاه غريمه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن، أكد فيها ثقته بالفوز، مضيفا: “نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات.. لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. نشعر بالثقة في الفوز”.
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