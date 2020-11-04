الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة والأنظار على نتائج الانتخابات الأمريكية

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_ ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء فيما تتابع الأسواق بحذر نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بينما كانت المكاسب محدودة إذ تشير توقعات لتقارب شديد في السباق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
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وصعد المؤشر نيكي 1.72 بالمئة ليغلق على 23695.23 نقطة متخليا عن جزء من مكاسبه المبكرة التي تجاوزت اثنين بالمئة ليلامس أعلى مستوى منذ فبراير.
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وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة إلى 1627.25 نقطة.
وقال فوميو ماتسوموتو الخبير في أوكاسان سيكيورتيز “رغم أن النتيجة لم تحسم بعد، يبدو أن الأسهم تتحرك في اتجاه وضع احتمال أكبر لفوز ترامب في الاعتبار”.
وقاد المكاسب على المؤشر توبكس سهم ريكروت هولدنجز مرتفعا 5.16 بالمئة يليه دايتشي سانكيو.
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