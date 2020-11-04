مدينة نصر للإسكان تحقق 22% نموا بالإيرادات المجمعة في 9 أشهر و14% بصافي الأرباح

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن النتائج المالية المجمعة للفترة من أول يناير وحتى 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 1.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بنسبة 22% مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019.

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كما بلغ صافي الربح المجمع وفقاً لإفصاح شركة مدينة نصر المرسل للبورصة اليوم، 1.138 مليار جنيه خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 14% مقابل 997 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس هامش مجمل ربح 35.8% في الفترة يناير – سبتمبر 2020.

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وقد ارتفعت التعاقدات والحجوزات خلال فترة تسعة شهور من العام الجاري بمعدل سنوي 21% لتبلغ 4.5 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بمشروع شراي فضلا عن بيع قطعة أرض لإقامة مشروع سكني بتاج سيتي.

وعلى صعيد النتائج المالية المستقلة، بلغت الإيرادات 1.6 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 1.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة سنوية 35%

كما ارتفع صافي الربح بنسبة سنوية قدرها 4% ليبلغ 636 مليون جنيه مقابل 613 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019.

وبلغ هامش صافي الربح 40% في فترة تسعة أشهر من عام 2020.

وبالنسبة لنتائج الربع الثالث، فقد حققت مدينة نصر للإسكان نتائج متميزة تمثلت في زيادة ملموسة في المبيعات التعاقدية والإيرادات ومجمل الربح وصافي الربح بنسبة 114%، 106%، 64%، 59% على التوالي مقارنة بنتائج الربع الثالث من عام 2019.

كما زادت استثمارات الشركة في الإنشاءات والمرافق بنسبة 60% لتصل إلى 797 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 499 مليون جنيه مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.

من ناحية أخرى بدأت الشركة تسليم الوحدات للعملاء في Nasr Gardens- October City – Taj City Zone T، حيث بلغ عدد الوحدات المسلمة خلال الربع الثالث من عام 2020 من هذين المشروعين 261 وحدة.

وقد رصدت مدينة نصر للإسكان تعاقدات وحجوزات في مشروع تاج سيتي تبلغ 909 مليون جنيه خلال فترة تسعة شهور من عام 2020.

وهو ما يمثل انخفاضاً ملموسا مقابل 1.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة نظرا لعدم وجود طروحات بيعية جديدة ولتركيز الشركة على مشروع سراي في خلال العام الجاري.

وعلى صعيد مشروع سراي نجحت مدينة نصر للإسكان في تسجيل تعاقدات وحجوزات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال تسعة شهور الأولى من عام 2020 بما يمثل زيادة كبيرة مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أحمد الهيتمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أنه في ظل الظروف الصحية غير المسبوقة هذا العام قامت الشركة بتطوير وتطبيق خطط بديلة للتقليل من التأثير السلبي لهذه الظروف على نتائج الأعمال.

كما واصلت الشركة العمل الجاد في تنفيذ مشروعاتها بوتيره مرتفعة للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء بالنسبة لمواعيد تسليم الوحدات.

وأضاف الهيتمي قائلاً” نحن مستمرون في تطوير وابتكار المنتجات التي نقدمها لعملاءنا للحفاظ على ريادة الوحدات السكنية والتجارية التي نطرحها للعملاء بالمستويات الراقية في كلا المشروعين الذين يتمتعان بمواقع استراتيجية متميزة بالقاهرة.

ولفت إلى أن الشركة تتطلع لبدء طروحاتها خارج القاهرة قريباً، حيث حصلت الشركة على تخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطعة أرض لإقامة مشروع سكني متكامل الخدمات بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط بمساحة 104 فدان بقيمة حوالي 500 مليون جنيه مما يمثل إضافة جيدة لمخزون اراضي الشركة ويفتح توسعات للشركة خارج القاهرة الكبري.

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