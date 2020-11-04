فوري توافق على الزيادة المجانية والنقدية لرأسمالها المصدر وتقرر رفع المرخص به إلى مليار جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في جلسته المنعقدة أمس على زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على زيادة رأسمال فوري المصدر بأسهم مجانية تمول من الأرباح المرحلة لصالح قدامي المساهمين من 353.652 مليون جنيه إلى 453.652 مليون جنيه.

اضغط لتحميل العدد الثامن والستون من نشرة دوت الخليج

واشارت أن الزيادة التي تبلغ قدرها مبلغ 100 مليون جنيه مقسمة على 200 مليون سهم بنسبة 0.28 سهم مجاني لكل أصلي وقيمة كل سهم 0.5 جنيه وهي تمثل القيمة الاسمية للسهم.

وقرر مجلس إدارة فوري زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية تسدد نقدا لصالح قدامي المساهمين من 453.652 مليون جنيه إلى 853.652 مليون جنيه.

بزيادة قدرها 400 مليون جنيه مقسم على عدد 800 مليون سهم قيمة كل سهم 0.5 جنيه وهي تمثل القيمة الاسمية للسهم.

واقتراح تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي، على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأسمال الشركة المصدر نقداً كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة، على أن يتم البدء في إجراءات الزيادة النقدية الا بعد الانتهاء من إجراءات الزيادة المجانية.

وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في القيام بأيه تعديلات على نموذج 48 في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما فوض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوات لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك كل بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ولا يتم نشر الدعوة للجمعية الا بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشرة على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج