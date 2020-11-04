أسعار الذهب تتراجع مع تفضيل الدولار في ظل تقارب شديد في الانتخابات الأمريكية

_ انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار بعد نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت تقاربا شديدا يفوق المتوقع، مع فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا وتقدمه في عدة ولايات أخرى متأرجحة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1898.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، ليقلص خسائر بأكثر من واحد بالمئة تكبدها في وقت سابق بعد أن استغل بعض المستثمرين انخفاض السعر لشراء المعدن الأصفر.

اضغط لتحميل العدد الثامن والستون من نشرة دوت الخليج

وهبطت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1900.20 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس “السوق تفقد الثقة في مسار واضح لفوز بايدن في الوقت الراهن… نشهد تراجعا في التداولات استنادا إلى فوز بايدن والتأثير الكبير لذلك أننا نرى الدولار يرتفع”.

وفاز ترامب في ولاية فلوريدا وتقدم على منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولايات أخرى متأرجحة يوم الثلاثاء، لكن بايدن عبر عن ثقته في أنه سينتصر في الانتخابات عبر الفوز في ثلاث ولايات رئيسية تعرف باسم ولايات حزام الصدأ.

ومن المتوقع أن يضخ بايدن تحفيزا أكبر في الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، وهو ما ينتج عادة عن تحفيز كبير.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت أسعار الفضة 1.7 بالمئة إلى 23.75 دولار. وتراجع البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 858.38 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2270.78 دولار.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج