البورصة تصعد 0.37% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37%، ليتداول عند مستوى 10551 نقطة.

اضغط لتحميل العدد الثامن والستون من نشرة دوت الخليج

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.04%، و0.99% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 27.904 مليون جنيه، على 84 شركة من خلال 1429 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 52 شركة مقابل تراجع 5 شركات في حين لم تتغير أسعار 29.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 488.734 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 598.640 ألف جنيه، مقابل 109.906 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي مشتريات بقيمة 46.628 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 228.375 الف جنيه، مقابل 181.747 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 535.362 ألأف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.285 مليون جنيه، مقابل 749.821 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم ليسيكو مصر بنسبة 6.26%، ثم سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 5.84%.

في حين تصدر سهم المتحدة للإسكان والتعمير قائمة الاكثر انخفاضا بنسبة 1.36%، تلاه سهم النصر للملابس والمنسوجات بنسبة 1.15%، ثم سهم العربية للمحابس بنسبة 0.90%.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج