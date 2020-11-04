سيتروين C4 تقتنص 62.5% من مبيعات السيارات العائلية الكبيرة

شاهندة إبراهيم – كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن نمو مبيعات المركبات العائلية متعددة الأغراض سباعية المقاعد ثلاثية الصفوف إلى 1012 وحدة مباعة خلال الشهور التسع الأولى من 2020، في مقابل بيعها 774 عربة منذ بداية العام وحتى إغسطس الماضي، بزيادة شهرية وصلت إلى 238 سيارة.

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وظلت السيارة الفرنسية سيتروين C4 مهيمنة على صدارة المركبات العائلية ذات نمط MPV على مدار الفترة المذكورة من العام الجاري، بعد ان أمنت حصة سوقية وصلت إلى 62.5%.

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وأقتنصت السيارة اليابانية ميتسوبيشي إكسباندر حصة قُدرت بما يوازي 30% من السوق، أودعتها في المركز الثاني بترتيب المركبات العائلية متعددة الأغراض الكبيرة MPV-B.

وحافظت بايك على المركز الثالث بعد أن استحوذت على حصة سوقية مثلت نحو 6.1% من مجمل سوق سباعية المقاعد.

ولحقت سوزوكي إرتيجا بقائمة السيارات العائلية الكبيرة، بعد إذ انتهت حصتها عند نسبة قُدرت بنحو 1.3%.

وبحسب “أميك”، حققت مبيعات سوق السيارات المصرية بمختلف أنواعها (ركوب وشاحنات وأتوبيسات) ارتفاعًا نسبته 21.57% خلال الفترة المنتهية من 2020، حيث وصلت إلى 152 ألفا و332 وحدة في مقابل 125 ألفا و306 مركبة بيعت في الشهور التسعة الأولى من 2019.

وظل قطاع سيارات الركوب محافظًا على الأداء الصعودي مرتفعًا بنحو 23%، بعدما نجح في بيع 107 آلاف و617 وحدة، مقارنة مع 87 ألفا و272 مركبة تم تسويقها في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعن تعاملات شهر سبتمبر الماضي منفرد، واصل القطاع المصري تسجيله أداء متنامي لترتفع المبيعات الإجمالية بنسبة بلغت 11.25%، وذلك بعدما حققت بيع 22 ألفا و905 وحدات، في مقابل 20 ألفا و589 مركبة مباعة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت أيضًا مبيعات سيارات الركوب بنحو 24%، وبلغ مجمل مبيعاتها 17 ألفا و51 عربة، بدلًا من 13 ألفا و734 وحدة.

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