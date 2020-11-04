مال وأعمال

إيطاليا تفرض حظر تجوال جزئي في جميع أنحاء البلاد لوقف انتشار كورونا

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فرانس برس _ وقع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي ليل الثلاثاء الأربعاء مرسوما يقضي بحظر التجول في جميع أنحاء إيطاليا عند الساعة 22,00 (21,00 ت غ) ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في شبه الجزيرة صباح الأربعاء.

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كما تم فرض قيود أخرى يفترض أن يكشف كونتي تفاصيلها الأربعاء وستطبق حتى الثالث من ديسمبر، بما في ذلك إغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وكانت إيطاليا أول دولة تضررت في أوروبا بوباء كوفيد-19 في شباط/فبراير. وقد سجلت فيها أكثر من 39 ألف وفاة من أكثر من 750 ألف إصابة.

وبموجب هذا المرسوم الجديد سيتم تقسيم المناطق العشرين في إيطاليا، حسب وسائل الإعلام إلى ثلاثة قطاعات أخضر وبرتقالي أحمر حسب خطورة الوضع الوبائي.

على الصعيد الوطني، سيتم فرض حظر للتجول من الساعة 22,00 إلى الساعة الخامسة. ولا يمكن التنقل في هذا الوقت إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة يجب تبريرها.

وفرض على المدارس الانتقال إلى التعليم عن بعد وسيتم إغلاق المتاحف.

كما سيتم إغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو العطل العامة ولن تتمكن وسائل النقل العام من قبول أكثر من خمسين بالمئة من الركاب من إجمالي سعتها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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