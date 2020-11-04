القاهرة للأدوية تنمو بأرباحها 31.6% لتصل إلى 33.9 مليون جنيه خلال 3 أشهر

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رنا ممدوح _ حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، نمواً في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 31.6%، لتصل إلى 33.859 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل 25.733 مليون جنيه بالربع المقارن.
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وارتفعت المبيعات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 15.8% من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 287.014 مليون جنيه، مقابل 247.808 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
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وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 68.933 مليون جنيه، مقابل 61.809 مليون جنيه، بارتفاع 11.5%.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 2.3 جنيه مقابل 2.2 جنيه بالفترة المماثلة.
وأرجعت شركة القاهرة للأدوية زيادة الأرباح إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي والتصدير.
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