البنك المصري الخليجي يربح 455.3 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ سجل البنك المصري الخليجي صافي ربح بعد الضريبة من العمليات المستمرة بمبلغ 455.259 مليون جنيه، وذلك بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 459.677 مليون جنيه بالفترة المناظرة، بانخفاض طفيف بنسبة 1%.

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في حين ارتفعت إيرادات الفوائد وفقاً لإفصاح البنك المرسل للبورصة اليوم إلى 5.599.843 مليار جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.530.278 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وصعد هامش الفوائد خلال نفس الفترة إلى 1.968.161 مليار جنيه، مقابل 1.382.262 مليار جنيه بالفترة المقارنة، بنسبة نمو 42%.

وسجلت مصروفات الفوائد بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 3.631.682 مليار جنيه، مقابل 4.148.016 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.19 جنيه مقابل 1.22 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجع صافي ربح البنك المصري الخليجي إلى 466.175 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 478.440 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

في حين ارتفعت إيرادات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 5.596.484 مليار جنيه مقابل 5.530.278 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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