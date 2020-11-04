البنك الأهلي يحصل على شهادة الأيزو لتأمين المعلومات لفروع الخدمة الإلكترونية

نجح البنك الأهلي المصري في الحصول على شهادة ISO 27001:2013 لتأمين المعلومات كأول بنك في مصر، والتي منحها له المعهد البريطاني للمواصفات القياسية – British Standards Institute وذلك عن كافة فروعه للخدمة الإلكترونية بمختلف أنحاء الجمهورية، وهي الفروع التي تقدم الخدمات المصرفية لعملائها إلكترونيا بشكل كامل دون الاستعانة بالتدخل البشري.

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كما استطاع البنك الأهلي تجديد التوافق مع ذات المعيار لمراكز البيانات ومراكز الاتصال الخاصة بالبنك، والتي سبق حصوله على شهادة التوافق الخاصة بها في عامي 2016 ، 2017 على التوالي.

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وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إدارة البنك حريصة على تطبيق أعلي معايير تأمين المعلومات في كافة الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه.

وأشارت إلى مراعاة البنك والتزامه بتصميم ضوابط التأمين اللازمة لفروعه للخدمة الإلكترونية منذ إطلاقها مطلع عام 2019 كأول تجربة من نوعها في مصر – والتي يسعى البنك للتوسع فيها لتشمل نطاقا جغرافيا واسعا بمختلف أنحاء الجمهورية-، وهو ما انعكس على تتويج هذا الجهد والالتزام بمعايير التأمين العالمية بالحصول على شهادة الجودة في تأمين المعلومات ISO 27001:2013 هذا العام.

ولفتت أن حصول البنك الأهلي على هذه الشهادة يعد بمثابة ضمان لعملاء البنك علي لتأمين كافة بيانتهم المصرفية الالكترونية بالإضافة الي المرونة والكفاءة في تقديم هذه الخدمات بأعلى معدلات الجودة.

وأضافت الباز أن توسع البنك في تقديم الخدمات الرقمية بشكل متنامي يتطلب التأمين التام لتلك الخدمات ضد كافة أنواع التهديدات، مع منح العملاء والعاملين التوعية اللازمة بمخاطر التكنولوجيا، وهو ما يوليه البنك الأولوية القصوى ويضعه ضمن أهم استراتيجياته لضمان توفير الحماية اللازمة لبيانات العملاء في ظل ما يشهده عالمنا في الوقت الحالي من تطور متسارع في وسائل الاختراق والتي قد تهدد أمن وبيانات المعلومات.

ومن جانبها أضافت عبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي، أن قدرة البنك على الحصول على تلك الشهادة يعد انعكاسا لجهود فريق أمن المعلومات والتي تتم بالتعاون والتنسيق الكامل بين كافة قطاعات البنك المعنية والتي نتج عنها تصميم إطار شامل لضوابط أمن المعلومات بما يتوافق مع المعايير الدولية وهو ما تم تطبيقه علي مدار الأعوام الماضية بفاعلية واستمرارية في الامتثال لتلك المعايير، بما يعزز ثقة العملاء في خدمات البنك الرقمية ويعكس حرص البنك علي التحسين المستمر لمؤشرات تأمين المعلومات والتي تعد ركنا أساسيا في متطلبات التوافق مع شهادة الايزو الدولية ISO 27001:2013.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري سبق له الحصول أيضا في مارس من هذا العام على شهادة PCI DSS في أحدث اصداراتها والخاصة بتأمين بطاقات الدفع الإلكتروني وذلك للعام السابع على التوالي.

كما نجح العام الماضي أيضا في تجديد وزيادة نطاق توافقه مع معيار ISO 22301:2012 الخاص بنظام إدارة استمرارية الأعمال وهو ما يأتي ضمن منظومة البنك المتكاملة لتأمين وحماية بيانات العملاء.

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