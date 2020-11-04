ماهي الأسهم الحلال في السعودية

هي أسهم تكون للشركات العاملة والتي يكون نشاطها جائزاً، وتكون الأسهم الحلال في السعودية أسهم نظيفة من الربا بحالتيه إقراضاً واقتراضاً، وغير ذلك من الشركات فهي بالطبع غير مباحة، وذلك لأن نشاطها محرم مثل البنوك التي تتعامل بالربا وشركات التأمين التجاري وشركات بيع السجائر أو المنتجات الإعلامية المحرمة، أو لأنها متلطخة بالربا اقتراضاً أو استثماراً.

وقد دأب بعض علماء الدين الفضلاء ففرضوا في بعض الشركات الحلال نسبة محددة من التطهير على كل سهم، مفترضين أن هذه الشركات لا تلتزم بتطهير ما يأتيها من الشركات والصناديق المختلطة، وهذا مسار جيد لمن يريد الاحتياط والورع ويبحث عنه ولو أنفق أكثر مما يجب عليه، ولكن إرغام الناس بهذه النسب المحددة من التطهير، وتأثيمهم إن لم يلتزموا بها أصبحت محل نظر، وقد يكون فرض عليهم بما لا يلزمهم شرعاً، وذلك لما سيأتي:

قائمة الأسهم النقية في السوق السعودي مرتبة ومجدولة :

الأسهم الحلال في السعودية هي أهم ما يبحث عنه المستثمرون في سوق الأسهم وذلك لرغبتهم بالبعد عن الأسهم التي بها شبهات مالية فالمسلم يبحث دائماً عن الربح الحلال والهروب من أي أموال قد تكون مشبوهة لهذا ظهرت قوائم الأسهم النقية في السعودية وهي تعني أن الشركة هذه مجازة من الشيخ عبدالعزيز الفوزان على سبيل المثال أو مجازة من الشيخ الشبيلي على سبيل المثال وهكذا ومؤخراً دخلت شركات الأسهم الاستثمارية كالراجحي المالية والبلاد المالية وأصبحت تصدر قوائم أسهم نقية ومن الملاحظ أن هناك اختلاف كبير بين بعض الأسهم فنجدها نقية عند البلاد المالية وغير نقطية عند عبد العزيز الفوزان وهكذا. ولا أعلم سبب الاختلاف إنما عندما تختار شركة أو تؤمن برجوح قول الشيخ على الشركة المالية يمكنك اعتبار جميع قوائم الشيخ النقية هي الفيصل في استثماراتك في الأسهم السعودية.

ما هي الأسهم النقية و الحلال في السعودية؟

هي الأسهم التي تمت مراجعة قوائمها المالية وأصولها وقروضها من قبل عدة لجان شرعية أو علماء دين لديهم علم في فتاوى الفقه وأجازوا البيع والشراء فيها أو أزالوها من قوائم الأسهم الجائزة وعكس الأسهم النقية هي الأسهم الغير نقية والتي عليها مآخذ عدة في القروض على سبيل المثال.

ولا ينبغي أن يفهم من القائمة أن تلك الشركات نظيفة من كل شبهة. وأن كل معاملاتها مباحة لا غبار عليها، بل أكثرها لديها تعاملات هي محل خلاف بين علماء الدين المعاصرين. كالتورق البنكي المنظم، أو المساهمات في شركات أو صناديق مختلطة.

لكنها مباحة من قبل عدد من علماء الدين والهيئات الشرعية. وبعضها يساهم في الشركات والصناديق المختلطة بناء على فتاوى من أباح المساهمة فيها. ولكنه قد لا يلتزم بتطهير الشيء المحرم الذي دخل عليه من أرباحها الملوثة بالربا.

ولو أن المتعامل بهذه الشركات تصدق بشيء يسير من أرباحها من باب الاحتياط وتبرئة الذمة والسلامة من الشبهات لكان جيداً. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فيما هو أقل شبهة من هذا، فانه روى عن الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة"وفي رواية: "إن بيعكم هذا يخالطه لغو وحلف، فشوبوه بشيء من الصدقة، "قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني.

كيف أعرف الأسهم الحلال في السعودية؟

ينبغي للشخص المساهم أن يبحث عن الشركات المباحة ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة، فالمضاربة فيها لا تخلو من شبهات شرعية، كما أني أؤكد على أهمية الاستثمار طويل الأجل، فهو في الغالب أنفع لصاحبه وللمجتمع من المجازفة على الأسعار، والانقياد مع العامة في مضاربات خاسرة تنتهي غالباً بسلب أموال صغار المستثمرين من قبل المسيطرين والمتلاعبين بالسوق.

من المضاربات المحرمة التي يجب الحذر والابتعاد عنها، ويحرم عليك أن تشارك فيها: اتفاق غير مشروع من قبل مجموعة من المضاربين، أو ما يسمى بـ(المجموعات) على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين، وإعطاء انطباع مضلل عن السهم، أو نشر الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة تحريما قطعيا، لما فيها من النجش والغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل.

ارتكز التحقق حول هذه الشركات المجازة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة الشرعية في بنك البلاد، ممثلة بالعلماء والمشايخ: أعضاء الهيئة الشرعية، والإخوة الفضلاء في أمانة الهيئة الشرعية وفي الرقابة الشرعية، حيث قضوا شهوراً عديدة، وعقدوا جلسات كثيرة لوضع منهج مفصل لدراسة قوائم الشركات المساهمة، وتمت مخاطبة كثير من الشركات لنصحها والاستفسار منها عما أشكل في قوائمها المالية، وبعد تطبيق هذا المنهج المفصل على قوائم الشركات، والنظر في التوضيحات التي جاءت من هذه الشركات توصلوا إلى معرفة المباح منها والمحرم. فشكرا لجميع المشايخ والعاملين في المجموعة الشرعية في بنك البلاد جهودهم المباركة، وجعله في موازين حسناتهم.

قائمة بالأسهم الحلال ( النقية )

الهدف الكبير من نشر هذه القائمة هو تبيان للشركات التي يجوز ويمكن الاكتتاب فيها، والتداول بأسهمها، والتورق فيها، ولا ينبغي الفهم منها التوصية بشراء أسهمها، فهذا أمر يخص صاحبه، ويجب أن يسأل عنه أهل الخبرة في مثل هذا الشأن. كما يجب التأكيد على أن هذه القائمة قد تتغير زيادةً ونقصا بحسب تغير أحوال الشركات، فالحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً.

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