رئيس الوزراء: قانون التصالح صدر لتقنين الأوضاع وحل المشكلات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية فى مختلف المجالات.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، وصل إلى مليونين و261 ألف طلب، حتى الآن.

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وفى هذا الصدد وجه مدبولي الشكر للمواطنين الذين تقدموا، سعياً لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من قانون التصالح الذى صدر خصيصاً لحل مشكلاتهم، وتقنين أوضاعهم.

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