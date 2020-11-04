البورصة تواصل الصعود في منتصف التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم ، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39%، ليتداول عند مستو 10552 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 62.6 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.49%، و 1.27% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 451.564 مليون جنيه على 169 شركة من خلال 17.536 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 110 شركة مقابل تراجع 26 في حين لم تتغير أسعار 33.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 29.081 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 44.359 مليون جنيه، مقابل 15.277 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 8.733 مليون جنيه، منها 4.540 مليون جنيه للمؤسسات، و4.193 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 37.815 مليون جنيه، منها 37.673 مليون جنيه للمؤسسات، و142.166 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.32%، ثم سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 8.95%.

في حين تصدر سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.48%، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 2.26%، ثم سهم العز للسيراميك والبورسلين -الجوهرة بنسبة 2.23%.

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