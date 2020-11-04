الاقتصاد البريطاني يتجه صوب الركود ومسار للتعافي أكثر صعوبة في 2021

وكالات _ ذكرت شركة آي.إتش.إس ماركت للبيانات المالية أن الاقتصاد البريطاني يبدو متجها صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء إذ تظهر مسوح للشركات أن النمو الاقتصادي توقف تقريبا خلال الشهر الماضي حتى قبل الإعلان عن أحدث إجراءات للعزل العام في أنحاء إنجلترا.

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وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى أقل مستوى في أربعة أشهر وسجل 51.4 في أكتوبر مقارنة مع 56.1 في سبتمبر ليقترب من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكانت القراءة الأولية للمؤشر عند 52.3.

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وقال تيم مور الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت “تشير بيانات أكتوبر إلى أن قطاع الخدمات البريطاني كان يقترب من الركود حتى قبل الإعلان عن العزل العام الثاني في إنجلترا”.

واعتبارا من غد الخميس، ستغلق كافة المتاجر غير الأساسية في إنجلترا بما في ذلك المطاعم لمدة أربعة أسابيع باستثناء المتاجر التي تقدم الوجبات الجاهزة.

وقال مور “يبدو الاقتصاد البريطاني متجها صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء ومسار للتعافي أكثر صعوبة في 2021”.

وانخفض مكون الطلبيات الجديدة بشدة في مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات وخفضت الشركات عدد الموظفين للشهر الثامن على التوالي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يشمل بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأكثر قوة، إلى 52.1 من 56.5 ليسجل أيضا قراءة أقل من التوقعات الأولية.

وانخفض الاقتصاد البريطاني 20% خلال فترة العزل العام الأولى في الربع الثاني من العام، وهو أكبر تراجع بين كافة الاقتصادات الكبيرة المتقدمة. لكنه تعافى على نحو سريع في مطلع الربع الثالث قبل زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مجددا.

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