البورصة السعودية تغلق على ارتفاع بنسبة 1.1%

وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم على ارتفاع بسيولة هي الأعلى في أسبوع، وسط ارتفاع لغالبية الأسهم وبقيادة قطاعي البنوك والمواد الأساسية.

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وصعد سهم بنك سامبا بنحو 2.9 في المائة، فيما ارتفعت أسهم “أرامكو السعودية” بنحو 0.7 في المائة، ليغلق عند مستوى 34.65 ريالا للسهم وهو الصعود الثاني على التوالي.

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وارتفع سهم بنك الأهلي بنحو 1.5 في المائة، فيما قفز سهم جرير بنحو 3.9 في المائة بعد توصية الشركة توزيع أرباح للربع الثالث تبلغ 2.1 ريالا للسهم وبإجمالي توزيعات عند 252 مليون ريال.

وأنهىت البورصة تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8088 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 90 نقطة أو ما يعادل 1.13 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 8.35 مليار ريال، وسط تداول 319.79 مليون سهم، عبر تنفيذ 360.6 ألف صفقة.

وصعدت أسهم 4 شركات بالحد الأعلى وهي كل من ( أنعام القابضة، بحر العرب، البحر الأحمر، شمس)، ثم تأتي أسهم أسمنت حائل بمكاسب 7.8 في المائة وكذلك مكاسب لأسمنت المدينة وصناعة الورق عند 6.6 في المائة لكل منهما، وذلك من بين 179 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 12 شركة فقط، تصدرها الكثيري المتراجع بنحو 3.4 في المائة، تلاه التموين المتراجع 2.1 في المائة والذي تزامن مع إعلان الشركة عن تحقيق خسائر للربع الثالث بلغت 106.5 مليون ريال، فيما تراجع أسمنت القصيم بنحو 1.33 في المائة.

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