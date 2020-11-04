مال وأعمال

الرئيس الصيني: الواردات التراكمية من السلع ستتجاوز 22 تريليون دولار خلال العقد القادم

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_ قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء، إن واردات الصين التراكمية من السلع ستتجاوز 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة وإن البلاد تسرع انفتاحها على الرغم من جائحة فيروس العالمية.

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جاء ذلك خلال رسالة بالفيديو قدمها شي في مراسم افتتاح تشاينا إنترناشونال امبورت إكسبو في شنغهاي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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