الرئيس الصيني: الواردات التراكمية من السلع ستتجاوز 22 تريليون دولار خلال العقد القادم

_ قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء، إن واردات الصين التراكمية من السلع ستتجاوز 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة وإن البلاد تسرع انفتاحها على الرغم من جائحة فيروس كورونا العالمية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

جاء ذلك خلال رسالة بالفيديو قدمها شي في مراسم افتتاح تشاينا إنترناشونال امبورت إكسبو في شنغهاي.

اضغط لتحميل العدد الثامن والستون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج