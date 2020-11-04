الرئيس الصيني: الواردات التراكمية من السلع ستتجاوز 22 تريليون دولار خلال العقد القادم

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_ قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء، إن واردات الصين التراكمية من السلع ستتجاوز 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة وإن البلاد تسرع انفتاحها على الرغم من جائحة فيروس كورونا العالمية.
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جاء ذلك خلال رسالة بالفيديو قدمها شي في مراسم افتتاح تشاينا إنترناشونال امبورت إكسبو في شنغهاي.
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