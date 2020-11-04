طيران الإمارات تطلب من بعض طياريها الحصول على إجازة غير مدفوعة 12 شهرا

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_ طلبت شركة طيران الإمارات في دبي من بعض الطيارين الحصول على إجازة لمدة عام بدون أجر فيما تسعى لخفض التكاليف جراء تداعيات جائحة كورونا.
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وتتعرض صناعة الطيران لأسوأ أزمة بعد الجائحة التي أوقفت معظم رحلات الطيران، وأجبرت شركات الطيران في أنحاء العالم على تسريح عاملين.
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وقالت متحدثة باسم الشركة اليوم الأربعاء “يمكن أن نؤكد أننا عرضنا على بعض الطيارين إجازة غير مدفوعة لمدة 12 شهرا مع إمكانية الاستدعاء المبكر للعمل وفق سرعة تعافي الطلب والاحتياجات التشغيلية”.
ومعظم العاملين في طيران الإمارات أجانب أي لا يستحقون مزايا تمنحها الحكومة في الإمارات حيث مقر الشركة التي تدير أنشطتها من هناك.
وتابعت المتحدثة أن الشركة ستواصل توفير إقامة وتغطية طبية ومزايا أخرى لمن يحصلون على إجازة بلا أجر.
وسرحت طيران الإمارات آلاف العاملين في العام الجاري من بينهم طيارون وأطقم ضيافة كما خفضت الأجور وطلبت من البعض الحصول على إجازات غير مدفوعة.
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