أسهم علي بابا الصينية تتراجع 7.5% عقب وقف الطرح الأولي لشركة آنت جروب

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وكالات _ تراجعت أسهم مجموعة علي بابا الصينية بنسبة 7.5% خلال جلسة التداول في بورصة هونج كونج اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من تعليق الحكومة الصينية الطرح الأولي لشركة مالية تابعة للمجموعة.
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وكانت شركة “آنت جروب” التي تقدم الخدمات المالية، التي تدير خدمة علي باي للدفع عبر الهاتف المحمول، تعتزم طرح أسهمها في بورصتي شنغهاي وهونج كونج غدا الخميس.
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وكان من المتوقع أن يجمع الطرح 37 مليار دولار في أكبر عملية طرح أولي على الإطلاق.
مع ذلك، تم تعليق الطرح بسبب تغيرات في ” البيئة التنظيمية القانونية” ، بحسب ما قالته الهيئة الحاكمة لبورصة شنغهاي،بحسب “الألمانية”.
وهذا يعني أن شركة” آنت جروب” ربما لم تلتزم بالشروط و متطلبات الافشاء الخاصة بالطرح الأولي.
وأعلنت آنت جروب لاحقا وقف الطرح في بورصة هونج كونج.
وتراجعت أسهم علي بابا بنسبة 8.1% أمس الثلاثاء في بورصة نيويورك بعد هذا الاعلان.
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