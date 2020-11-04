البورصة ترتفع 0.43% في ختام التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43%، وأغلق عند مستوى 10556 نقطة.

اضغط لتحميل العدد الثامن والستون من نشرة دوت الخليج

وسجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.24%، ليتداول عند مستوى 62.63 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.57%، و1.33% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 810.447 مليون جنيه على 180 شركة من خلال 30.620 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 118 شركة مقابل تراجع 34 في حين لم تتغير أسعار 28.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 73.265 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 73.487 مليون جنيه، مقابل 222.004 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 68.019 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 71.879 مليون جنيه، مقابل 3.860 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 5.246 مليون جنيه، منها 4.647 مليون جنيه للمؤسسات، و598.966 ألف جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 82.44% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على11.08% والعرب على 6.48% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 25.92% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.07%.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.47%، ثم سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.10%.

في حين تصدر سهم مستشفي النزهة الدولي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.85%، تلاه سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 5.07%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 2.93%.

قال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن غياب الأخبار المحفزة عن سوق المال المصرية، تدفع المستثمرين للتعامل بحذر مع البورصة مع ترقب للتطورات العالمية فيما يخص انتخابات الرئاسة الأمريكية، والموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأشار عبد الفتاح، أن ارتداد في المؤشر السبعيني والمئوي عزز من حركة السوق اليوم ولكنه غير كافي للمحافظة على التداولات طويلا.

يري عبد الحميد إمام محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن حركة أسواق المال الناشئة أصبحت مرتبطة بأداء البورصات العالمية ومدى تأثرها بالاضطرابات العالمية.

وأرجع إمام، التحرك الإيجابي لمؤشرات البورصة بجلسة اليوم، إلى نمو مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي بجلسة الأمس، حيث أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 2.3 بالمئة في أفضل أداي يومي منذ منتصف يونيو.

وقال أن المسار المتوقع على المدى القصير مازال يترقب تداعيات انتخابات الرئاسة الأمريكية المنعقدة هذه الأيام، وأيضاً تداعيات زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج