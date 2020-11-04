وول ستريت تصعد مع ابتعاد الانتخابات الرئاسية عن التوقع

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سي إن بي سي – فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع الأربعاء بعد أن صارت نتيجة السباق نحو البيت الأبيض بعيدة عن التوقع، غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين من احتمالات النزاع على النتيجة.
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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 32.8 نقطة، بما يعادل 0.12%، إلى 27512.83 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 37.30 نقطة، أو 1.11%، إلى 3406.46 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 283.20 نقطة، أو 2.54%، إلى 11443.78 نقطة.
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