الانتخابات الأمريكية.. حملة بايدن: سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم

العربية دوت نت – في حين يستمر فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، الأربعاء، أن الأخير على طريق الفوز بالانتخابات.

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وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية “سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم”.

كما أضافت: “المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي اليوم”، مؤكدة “الليلة يمكننا حسم الرئاسة بغض النظر عن نتيجة بنسلفانيا”.

بدوره قال جو بايدن في تغريدة نشرها على تويتر إنه “لن يهدأ له بال حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات”.

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استمرار عمليات الفرز

هذا وتستمر عمليات الفرز في 7 ولايات، يتقدم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في 5 منها.

والولايات السبع هي بنسلفانيا وميشيجن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا، ويتنافس ترامب وبايدن بأرقام متقاربة في كل من ميشيجن وويسكونسن ونيفادا.

وأفاد مركز إديسون بأن ترمب يحصل على 48.8% في ويسكونسن مقابل 49.5% لبايدن مع فرز 97% من الأصوات في الولاية. وأضاف أن ترامب حصل على 49.1% مقابل 49.2 لبايدن بعد إحصاء 89% من أصوات ميشيجن.

يشار إلى أن ولايات ويسكونسن وميشيجن وبنسلفانيا يتوقع أن تكون حاسمة في تحديد من سيفوز في الانتخابات.

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