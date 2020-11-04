الانتخابات الأمريكية.. ترامب: النتائج بدأت تتغير في ولايات كنت أسيطر عليها

العربية دوت نت – في خضم التقارب الكبير بين المرشحين على سيادة البيت الأبيض، قال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه قد ظهرت بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كان متقدما فيها، لافتا إلى أن النتائج بدأت تتغير في ولايات، ويسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة.

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وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه من غير المنطقي أن تغير أصوات البريد النتائج بهذه الدرجة.

من جهته، قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنني لن أستريح حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات.

وأكدت حملة بايدن في ثقة مرشحها، حيث قالت “سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم”.

فيما ردت حملة ترامب مؤكدة أيضا ثقتها من الفوز “واثقون من وضعنا والتوقعات تصب لصالحنا”.

إلى ذلك، تستمر عمليات الفرز في 7 ولايات، يتقدم الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في 5 منها. والولايات السبع هي بنسلفانيا وميشيجن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا.

وأفاد مركز إديسون بأن ترامب يحصل على 48.8% في ويسكونسن مقابل 49.5% لبايدن مع فرز 97% من الأصوات في الولاية. وأضاف أن ترامب حصل على 49.1% مقابل 49.2 لبايدن بعد إحصاء 89% من أصوات ميشيجن.

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يشار إلى أن ولايات ويسكونسن وميشيجن وبنسلفانيا يتوقع أن تكون حاسمة في تحديد من سيفوز في الانتخابات.

إلى ذلك لفتت توقعات وسائل الإعلام حتى الآن إلى فوز ترمب في 23 ولاية بينها الولايات البارزة: فلوريدا وتكساس وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها عام 2016. وأشارت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن في 20 ولاية، بينها ولايته ديلاوير، وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن. وذلك يعطي بايدن حتى الآن 238 من أصوات كبار الناخبين وترامب 213.

كما يتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة.

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