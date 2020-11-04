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مصر تعلن عدم التوافق مع السودان وإثيوبيا على منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة

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دوت الخليج – أعلنت وزارة الموارد المائية والري عدم توافق الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا على منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة في المرحلة المقبلة.

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وبحسب بيان لوزارة الري، فقد ااجتمع وزراء شؤون المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم؛ لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، حيث اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

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وأشار البيان إلى اتفاق الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرا لجنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020 واللذين أقرا بأن تبرم الدول الثلاث اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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