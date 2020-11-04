الانتخابات الأمريكية.. بايدن يتقدم في 3 ولايات حاسمة وسط تنافس شديد مع ترامب

العربية دوت نت – في وقت يترقب الأمريكيون إعلان اسم سيد البيت الأبيض الجديد لأربع سنوات مقبلة، تستمر عمليات الفرز في 7 ولايات هي بنسلفانيا وميشيجن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ووسط تنافس شديد بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يتقدم الأخير في 3 ولايات ستحسم الرئاسة وهي ميشيجن وويسكونسن وبنسلفانيا.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم إنه ماض على طريق الفوز بالانتخابات مع توقع الحملة فوزه في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمة.

كما أضافت أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي في وقت لاحق اليوم. وأبلغت الصحفيين بأنها تعتقد أن بايدن فاز بالفعل في ويسكونسن ومن المتوقع فوزه أيضا في نيفادا.

اضغط لتحميل العدد الثامن والستون من نشرة دوت الخليج

من جانبها، قالت السلطات في بنسلفانيا “شهدنا ارتفاعا في التصويت عبر البريد”، مضيفة “فرزنا 50% فقط من الأصوات وسنفرز أصوات الناخبين بدقة ونحتاج لبعض الوقت”.

النتائج ستتأخر

كما قال حاكم الولاية يتم فرز 3 ملايين بطاقة اقتراع بالبريد والنتيجة قد تتأخر.

إلى ذلك، توقعت السلطات في ولاية ميتشيغن وجورجيا وبنسلفانيا، تأخر النتائج وربما ظهورها يوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مركز إديسون بأن ترمب يحصل على 48.8% في ويسكونسن مقابل 49.5% لبايدن مع فرز 97% من الأصوات في الولاية.

وأضاف أن ترامب حصل على 49.1% مقابل 49.2 لبايدن بعد إحصاء 89% من أصوات ميشيجن.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج