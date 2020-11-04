السيسي يوجه بتطبيق نظام الجراجات متعددة الطوابق للتكامل مع شبكة الطرق الجديدة

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أكمل شوقي، مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء شريف عبد العزيز رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوي الجمهورية.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا السياق، علي التخطيط الهندسي والإنشائي للحي الدبلوماسي بالعاصمة الادارية الجديدة، الذي يضم مباني السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، وكذلك محاور ربط العاصمة الإدارية بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى والطرق الرئيسية المحيطة بها، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لمقر القيادة الاستراتيجية، والمحور المركزي الرئيسي والمحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الادارية.

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كما تابع الخطوات التنفيذية لتطوير شبكة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية، موجها بالاستمرار في تلك الجهود، والتي تشكل أحد أهم مكونات البنية الأساسية وشرايين التنمية للدولة، وكذلك بالبدء في تطبيق النظام المستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات وذلك لتوفير حلول عملية تتكامل مع شبكة الطرق والكباري الجديدة لتخفيف عبء الازدحام وتكدس السيارات وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول كذلك استعراض مستجدات المشروع العالمي “مرابط مصر” لتربية الخيل العربي المصري الأصيل، والذي يضم منظومة متكاملة لجميع الأنشطة المتعلقة بالخيول، وكذلك جهود تطوير مزرعة “الزهراء” العريقة للخيول العربية الأصيلة كنواة رئيسية للمشروع.

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