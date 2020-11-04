متوسط سعر الدولار يستقر عند مستوى 15.76 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط الدولار تحركا ضئيلا للغاية أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء، وبلغ 15.6669 جنيه للشراء و 15.7669 جنيه للبيع، في مقابل 15.6667 جنيه للشراء و15.7667 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

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وعلى صعيد أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك اليوم، واصل الأخضر ثباته في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

كما ظل الدولار محافظًا على مستواه في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي، عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

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واستقر الدولار أيضا في كل من: بنك عوده وبلوم وقناة السويس والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وإتش إس بي سي، عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

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