متوسط سعر الدولار يستقر عند مستوى 15.76 جنيه للبيع

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط الدولار تحركا ضئيلا للغاية أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء، وبلغ 15.6669 جنيه للشراء و 15.7669 جنيه للبيع، في مقابل 15.6667 جنيه للشراء و15.7667 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.
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وعلى صعيد أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك اليوم، واصل الأخضر ثباته في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
كما ظل الدولار محافظًا على مستواه في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي، عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
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واستقر الدولار أيضا في كل من: بنك عوده وبلوم وقناة السويس والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وإتش إس بي سي، عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.
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