الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتهم الديمقراطيين بالتلاعب في فرز الأصوات لصالحهم

العربية دوت نت – في خضم التقارب الكبير بين المرشحين على سيادة البيت الأبيض، اتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الديمقراطيين بالتلاعب بفرز الأصوات لصالحهم، لافتا إلى أنه “يتم إقحام أصوات لبايدن في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجن”.

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وقال ترمب إن سير الفرز في ميشيجن وبنسلفانيا وويسكونسن سيئ لبلادنا، مؤكدا أنهم “يحاولون إخفاء 500 ألف صوت لصالحي في بنسلفانيا”.

بطاقات مفاجئة!

وتابع الرئيس الأمريكي “هناك ظهور بطاقات مفاجئة ليلا في بعض الولايات غيرت في النتائج”.

وأوضح أنه قد ظهرت بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كان متقدما فيها، لافتا إلى أن النتائج بدأت تتغير في ولايات، ويسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة.

وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه من غير المنطقي أن تغير أصوات البريد النتائج بهذه الدرجة.

وعلى الفور، قيد موقع تويتر تغريدة ترامب لاتهامه الديمقراطيين بالتزوير.

من جهته، قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنني لن أستريح حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات.

وأكدت حملة بايدن في ثقة مرشحها، حيث قالت “سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم”.

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فيما ردت حملة ترامب مؤكدة أيضا ثقتها من الفوز “واثقون من وضعنا والتوقعات تصب لصالحنا”.

حملة ترامب: الرئيس سيفوز

وقال بيل ستبين مدير حملة ترامب، إن الحملة ستمضي قدما في مساعيها القانونية لضمان إحصاء جميع الأصوات الصحيحة وليس التي جرى الإدلاء بها بطريقة غير قانونية.

وأضافت حملة ترامب أنها تتوقع فوزه رغم أن الأصوات في ولايات حاسمة ما زالت قيد الإحصاء. وقال ستبين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.. سيفوز الرئيس”.

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