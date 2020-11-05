الانتخابات الأمريكية.. بايدن: سنفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ البلاد

العربية دوت نت – اعتبر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، الأربعاء، أن المعركة الانتخابية أكدت أن الديمقراطية هي قلب الأمة النابض، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 150 مليون شخصاً قد صوّتوا رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتابع بايدن أن الشعب هو الحاكم، وأن السلطة تأتي من إرادته فقط، وهو من يحدد الرئيس الفائز.

كما اعتقد المرشح الديمقراطي أنه سيحصد 270 صوتاً من المجمع الانتخابي، وأنه سيفوز بعد انتهاء عملية الفرز بأكبر عدد من الأصوات بتاريخ أمريكا.

وقال: “من الواضح أننا ربحنا عددا كافيا من الولايات للفوز بالرئاسة”.

ثم لفت إلى أن حملته بوضع جيد جداً في بنسلفانيا، معلناً فوزه بـ 78% من أصوات البريد في الولاية.

جاء ذلك بعدما أعلن بايدن أن حملته ستبذل أقصى جهدها لحماية الانتخابات واحتساب كل صوت، أكد أنه لا يحق لخصمه الجمهوري دونالد ترمب حسم نتيجة الانتخابات. وأكد أن الأمر بيد الشعب.

مابعد الفوز

وعن مرحلة ما بعد الفوز، اعتبر بادين أنه من الضروري تجاوز الخطاب الحاد في تلك الفترة، مؤكداً أنه لن يكون لن يكون هناك ولايات حمراء وزرقاء وإنما ولايات أمريكية. كما لفت إلى أنه واثق من انتصار الجميع. وأضاف أنه سيفوز كديمقراطي وسيحكم كأمريكي.

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“نتوقع النصر”

في السياق أيضاً، وبينما يستمر فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، قالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية “سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم مع توقع الحملة فوزه في ولايات حاسمة”.

كما أضافت: “المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي اليوم”، مؤكدة “الليلة يمكننا حسم الرئاسة بغض النظر عن نتيجة بنسلفانيا”.

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