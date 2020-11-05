المصرية للاتصالات تحصل على حزمة من الحيزات الترددية الجديدة مقابل 3.5 مليون دولار

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قبول واعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعرض المالي والفني المقدم من قبل الشركة بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، للحصول على نطاق ترددي بعرض 20 ميجا هرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD.

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ونوهت أن ذلك بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات مقابل 3.5 مليون دولار تسدد على على النحو التالي:

– 50 % من المقابل المالي بالدولار الأمريكي وذلك عند التوقيع.

– 25 % من المقابل المالي بالدولار الأمريكي أو ما يعادلة بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد وذلك في موعد أقصاه عام من تاريخ التوقيع.

– 25 % من المقابل المالي بالدولار الأمريكي أو مايعادلة بالجنيه المصري طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد وذلك في موعد أقصاه عامان من تاريخ التوقيع.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المصرية للاتصالات الدائم نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية للشركة من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية متطلبات العملاء المتطورة وتطلعاتهم المستقبلية، وبما يتماشي أيضاً مع استراتيجية الشركة نحو التحول من مقدم خدمات اتصالات متكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وقد علق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: سعداء بقبول العرض المقدم من الشركة للحصول على الترددات الجديدة لما له من أثر إيجابي اليوم ومستقبلا على قدرة الشركة في الوصول لأعلى معايير جودة الخدمات المقدمة للعملاء إلى جانب ما يحققة ذلك من وفورات مالية ناتجة عن توفير بعض النفقات المتعلقة بتقديم الخدمات”.

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وتابع:” ستتمكن الشركة من خلال الحيزات الترددية الجديدة من استيعاب الزيادة المستمرة في قاعدة عملاء المحمول والتي وصل إلى 6.7 مليون عميل بنهاية النصف الأول من عام 2020 ومايصاحبها من زيادة في معدلات خدمات نقل البيانات دون المساس بجودة الخدمة مع تقديم أفضل الباقات بأسعار تنافسية”.

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