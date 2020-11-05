بنك إنجلترا المركزي: الاقتصاد لن يعود لحجمه قبل جائحة كورونا إلا في 2022

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_ قال بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس، إن الاقتصاد لن يصل إلى حجمه قبل الجائحة حتى الربع الأول من 2022، ليمد الفترة التي يتوقعها لمدى سرعة عودة الإنتاج إلى مستوى الربع الرابع من 2019.
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أضاف بنك إنجلترا “وفق التوقع الأساسي للجنة السياسة النقدية، لن يتخطى الناتج المحلي الإجمالي مستواه في الربع الرابع من 2019 حتى الربع الأول من 2022″، وذلك بعد أن قال في السابق إنه سيعود لذلك المستوى في 2021.
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