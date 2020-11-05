لوفتهانزا: نحتاج إلى مضاعفة طاقتنا التشغيلية الحالية حتى نتمكن من وقف نزيف الخسائر

بلومبرج _ قالت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا اليوم، إنها تحتاج إلى مضاعفة طاقتها التشغيلية الحالية حتى تتمكن من وقف نزيف الخسائر الناجمة عن انهيار حركة الطيران والسفر في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الشركة إنها تعمل حاليا بنسبة 25 في المائة من قدراتها التشغيلية في الفترة نفسها من العام الماضي وإنها تحتاج إلى زيادة هذه النسبة إلى 50 في المائة حتى تتمكن من تحقيق تدفقات مالية تغطي نفقاتها خلال العام المقبل.

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وأشارت “بلومبرج” إلى أن لوفتهانزا أكبر شركة طيران في أوروبا أبقت على مستهدفاتها بالنسبة للتدفقات النقدية وخفض النفقات في الوقت الذي اضطرت فيه شركات الطيران في أوروبا إلى إعادة تقييم أهدافها في ضوء القيود الجديدة التي أعيد فرضها على الحركة والانتقال في عدد من دول أوروبا بسبب عودة أعداد مصابي كورونا إلى الارتفاع.

من ناحيته قال كارستن سبور الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا إن الشركة تحتاج إلى استخدام “إعادة هيكلة حتمي” لتعزيز كفاءة التشغيل من أجل الخروج من الأزمة الحالية.

وأكدت لوفتهانز اليوم التقديرات الأولية لخسائرها خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي بلغت 1.26 مليار يورو قبل حساب الضرائب والفوائد والتي سبق إعلانها يوم 20 نوفمبر الماضي لأول مرة.

وفي الوقت نفسه أعربت الشركة عن تفاؤل حذر بشأن المستقبل في ضوء إجراءات خفض النفقات والتحسن الطفيف في حركة الطيران مقارنة بالأوضاع شديدة الصعوبة في وقت سابق من العام الحالي.

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