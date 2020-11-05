المصرية للدواجن ترفع خسائرها 5.6% لتصل إلى 2.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ سجلت شركة المصرية للدواجن ارتفاعاً في صافي الخسائر المجمعة بأول تسعة أشهر من العام الجاري، بنسبة 5.6% لتصل إلى 2.585 مليون جنيه، مقابل 2.448 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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في حين ارتفعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.977 مليون جنيه وذلك من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.156 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وصعد مجمل ربح النشاط خلال نفس الفترة إلى 58.375 ألف جنيه، مقابل 22.670 ألف جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكاليف النشاط بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 2.918 مليون جنيه، مقابل 1.133 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي خسائر المصرية للدواجن إلى 3.853 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.213 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد صافي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 2.977 مليون جنيه مقابل 1.156 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

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