البورصة تصعد 0.44% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.44%، ليتداول عند مستوى 10603 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 62.75 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.72%، و0.66% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 55.906 مليون جنيه على 96 شركة من خلال 1.958 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 46 شركة مقابل تراجع 15 في حين لم تتغير أسعار 34.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.754 مليون جنيه، منها 2.270 مليون جنيه للمؤسسات، و483.650 ألف جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 2.127 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.347 مليون جنيه، مقابل 220.735 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 627.193 ألف جنيه، منها 564.468 ألف جنيه للأفراد، و62.725 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.45%، ثم سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.32%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.65%، تلاه سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 2.02%، ثم سهم ليسيكو مصر بنسبة 1.50%.

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