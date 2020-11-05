سبينالكس تتكبد 9.2 مليون جنيه خسائر خلال 3 أشهر بارتفاع 3%

رنا ممدوح _ سجلت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس، ارتفاعاً في صافي الخسائر خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 بنسبة 2.7%، لتصل إلى 9.249 مليون جنيه مقابل 9.007 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وتراجعت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 65.6%، لتصل إلى 15.896 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي مقابل 46.197 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

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وسجلت سبينالكس مجمل خسائر خلال نفس الفترة بمبلغ 5.986 مليون جنيه، مقابل 2.203 مليون جنيه مجمل أرباح بالفترة المقارنة.

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