- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ تراجعت أسعار النفط الخميس 5 نوفمبر مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من تحقيق الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المثيرة، لكن من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ مما يقلص فرص تطبيق أي حزمة تخفيف كبيرة من تداعيات جائحة كوفيد-19.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 60 سنتا أو 1.53% إلى 38.55 دولار للبرميل.
اضغط لتحميل العدد التاسع والستون من نشرة دوت الخليج
ونزلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 1.55% إلى 40.59 دولار للبرميل. وقفزت عقود الخامين بنحو 4% أمس الأربعاء.
وتوقع بايدن تفوقه على منافسه الرئيس دونالد ترامب بعدما فاز بولايتين حاسمتين، فيما تحدث الجمهوريون عن مزاعم تزوير ورفعوا دعاوى قضائية وطالبوا بإعادة إحصاء الأصوات في سباق لم تحسم نتيجته بعد.
ويشير الإحصاء الراهن للأصوات إلى أن الجمهوريين بصدد الاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ فيما سيحصل الديمقراطيون على أغلبية طفيفة في مجلس النواب.
ومن المرجح أن يعرقل انقسام الكونجرس بين الحزبين بايدن عن سن تشريعات تتعلق بأولويات مهمة مثل مكافحة تغير المناخ أو تخفيف العقوبات على إيران المنتجة للنفط.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% مع سيطرة ضبابية الانتخابات الأمريكية على الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.