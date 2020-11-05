هواوي تستهدف شراكة رئيسية في صناعة الطاقة الرقمية بشمال أفريقيا

عقدت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، Huawei Connect 2020 – قمة الطاقة الرقمية في شمال أفريقيا، لمناقشة التطور السريع للصناعات بما في ذلك خدمة الجيل الخامس الـ 5G، ومراكز البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وانترنت الاشياء وشاحن EV، والتحول السريع إلى الاقتصاد الرقمي.

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وتناولت القمة عرض أفضل الممارسات المتعلقة بشركاء وعملاء هواوي.

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زتضمنت مواضيع متنوعة مثل؛ “الجيل القادم من حلول وسيلة مركز البيانات النمطي في شمال افريقيا” و هو احد الحلول الذي تم إطلاقه، و”قيادة رقمنة الطاقة وبناء عالم ذكي أخضر”، و”الريادة في رقمنة الطاقة من أجل عالم ذكي ومستدام”، و”الجيل القادم من مراكز بيانات”، و”ممارسة البناء والتطبيق في منشآت مركز بيانات السحابة من هواوي”، فضلاً عن عرض بعض الدراسات والمشروعات الناجحة مع بلدان مختلفة.

ووفق بيان، سلط الحدث الضوء على التحديات والفرص التي يواجها قطاع مراكز البيانات باعتباره البنية التحتية للعالم الرقمي، وعرض أحدث الرؤى، والمفاهيم، لإمكانات التغطية المختلفة، وقدرات ومشروعات هواوي الرقمية في هذا المجال، بالإضافة إلى التركيز على حلول الجيل القادم من مراكز بيانات، والاتجاهات في الصناعة، وأخيراً أفضل الممارسات والأفكار التي طبقها كبار الخبراء التقنيين والمطورين.

وقال فاي زينفو، رئيس قسم مجال منشآت مراكز البيانات في خط منتجات الطاقة الرقمية من هواوي، إن الشركة تعمل على عملائها وشركائها بكل ما هو جديد في مجال الطاقة الرقمية خاصةً فيما يتعلق ببناء، وتشغيل، وتطبيق منشآت مركز بيانات السحابة من هواوي، بالإضافة إلى نقل الخبرة والمنهجية المستخدمة لإنشاء مراكز بيانات وتقليل PUE من خلال الذكاء الاصطناعي، أو استخدام حلول التبريد من الجيل القادم لتحسين الكفاءة.

وأكد أن كل هذه الحلول الرقمية توفر للعملاء تجربة أكثر شمولاً وتفصيلاً لنقل المعرفة.

وأضاف، أن شمال إفريقيا هي واحدة من الأسواق البارزة والواعدة في العالم لأنها مجهزة بجميع الكفاءات لتقديم خدمات رقمية بالكامل.

وأشار إلى أن هواوي تستهدف أن تكون شريك رئيسي في ريادة هذا التحول الرقمي، حيث تعمل على توفير حلول رقمية لقطاعات مختلفة، ومن بينها قطاع الطاقة لأنه من بين قيمها الراسخة.

وأوضح فانغ ليانغتشو، رئيس التسويق لخط إنتاج الطاقة الرقمية من هواوي، أن خط إنتاج الطاقة الرقمي من هواوي يدمج التكنولوجيا الرقمية، وتكنولوجيا الطاقة الإلكترونية لإنجاز تحويل الطاقة الكهربائية وتخزينها والتحكم فيها، وللمساعدة في بناء شبكة مستهدفة بسيطة، وموثوقة، وخضراء، وذكية للطاقة، فضلاً عن بناء قاعدة طاقة رقمية ودعم تطوير العالم الرقمي.

ومن جانبه أشار يو ليانغ، المدير الإقليمي لقطاع الطاقة الرقمية في شمال أفريقيا، إلى أن السوق المصري بالنسبة لهواوي هي واحدة من الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتمتع بقطاع طاقة قوي مع العديد من المصادر متجدد وغير متجدد.

ولفت إلى أن هواوي تتعاون مع العديد من الكيانات لعرض أحد المشروعات والتي تتعلق بقطاع الطاقة في السوق المصري، حيث تقديم حل “Huawei FusionModule2000″، وهو جيل جديد من مراكز البيانات المعيارية الذكية المخصصة لتزويد العملاء بحلول مركز بيانات بسيطة وفعالة وموثوقة.

وأكد أن هذا المشروع قد منح أول شهادة في العالم “Uptime Tier IV Ready” ويلبي أعلى المتطلبات والاحتياجات، ما يجعله حل ذو تصميم معياري ومتكامل للغاية يشتمل على نظام إمداد الطاقة، ونظام التبريد، والنظام الهيكلي، ونظام الكابلات، ونظام الإدارة داخل وحدة ما، ويلبي متطلبات التسليم والتنفيذ السريع عند الطلب.

وأضاف، نعمل على تقديم حلول الطاقة الذكية في السوق المصري لتحقيق تحول الطاقة الخضراء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصة تكنولوجية، ونظام بيئي قائم على تقنية الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والهدف رقم 7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ الذي يعتمد على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة .

وأوضح يوليانغ أن هواوي لديها رغبة في مساعدة الشركات في التحول الرقمي، على سبيل المثال؛ يمكن أن تساعد هواوي شركات الطاقة الكهربائية على تحسين عمليات الإدارة، وتقليل تكاليف الإنتاج، وتحسين أمان التشغيل، وابتكار نماذج الأعمال، وتحقيق هدف الطاقة الذكية بقدرات تكميلية متعددة، والتوصيل البيني في كل مكان، والتفاعل الذكي من خلال التحول الرقمي.

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