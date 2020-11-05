القابضة للصناعات الغذائية تعلن عن مناقصة لإدارة وتشغيل مركز تطوير الأغذية بنظام الشراكة لمدة 3 سنوات

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية – وزارة التموين والتجارة الداخلية إحدى شركات قطاع الاعمال العام التابعة للقانون 203، عــــن طرح مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة رقم (1) لسنة 2021/2020.

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تتضمن هذه المناقص إدارة وتشغيل مركز تطوير الأغذية قها التابع للشركة القابضة بالمشاركة مع القطاع الخاص من المستثمرين الجادين والشركات المتخصصة فى ادارة المعامل المرجعية ولمدة تعاقد 3 سنوات.

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وقالت الشركة في بيان، إن شراء كراسة الشروط من الخزينة بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقرها 1 ميدان السواح – سراى القبة – القاهرة الدور الرابع مقابل مبلغ وقدره 10000 جنيه (فقط عشرة الاف جنيه لا غير) شاملة ضريبة القايمة المضافة.

وأشارت إلى أن آخر موعد لشراء الكراسة 12 نوفمبر المقبف، وستكون جلسة تلقى العروض وفض المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر من الشهر نفسه.

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