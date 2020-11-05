مال وأعمال

تراجع مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في سبتمبر

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_ أظهرت بيانات يوم الخميس تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في أغسطس .

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وتراجعت مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو اثنين بالمئة على أساس شهري في سبتمبر بينما سجلت زيادة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري واحدا بالمئة وزيادة سنوية 2.8 بالمئة.

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جاء هذا عقب ارتفاع 4.2 بالمئة على أساس شهري وصعود 4.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.

تعطي الأرقام الجديدة صورة متباينة للربع الثالث من العام الذي شهد تخفيف قيود كوفيد-19 في معظم دول الاتحاد الأوروبي، إذ حدثت قفزة في المبيعات في أغسطس آب جاءت وسط ضعفها في يوليو وسبتمبر.

والسبب الرئيسي في تراجع مبيعات سبتمبر هو انخفاض مبيعات الملابس والمنسوجات 7.6 بالمئة ونزول طلبيات الشراء عبر البريد والإنترنت 5.5 بالمئة بعكس التوجه في أغسطس.

أما على أساس سنوي، فقد شهدت مبيعات الملابس والمنسوجات أسوأ تراجع في حين شهدت مبيعات السلع الإلكترونية والأثاث والبضائع التي تُطلب بالبريد أو عبر الإنترنت أكبر ارتفاع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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