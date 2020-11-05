البورصة توافق على قيد سندات المجتمعات العمرانية وتوضح تفاصيل الشرائح والكوبونات

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رنا ممدوح _ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية أمس، على قيد سندات التعمير للتوريق – الإصدار الرابع بقيمة 10 مليار جنيه –وهو أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
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وكان البنك الأهلي أعلن خلال يوليو عن اتمام الاكتتاب في الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق، المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في الصفقة التي أدارها بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه.
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وتولى البنك الأهلي دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي، البنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك إيجيبت، وبنك قناة السويس
وبحسب بيان صادر عن البورصة اليوم، فالإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك، يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات الى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذا السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.
ويمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه نحو 31% من اجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 31,8 مليار جنيه.
وسيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة الخميس الموافق 5/11/2020.
ليرتفع بذلك عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها إلى 11 إصدار خلال عام 2020، بالإضافة الى قيد صكوك تمويل أيضاً، وهو أكبر عدد تم قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير 2014، بقيمة إجمالية للسندات والصكوك بلغت 24,1 مليار جنيه.
وذكرت أن السندات التي تم قيد إصدارها تعتبر إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل وذات عائد سنوي متغير اصدار واحد على 3 شرائح كما يلي:
سندات الشريحة الأولى ( أ)
هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (36) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 2,600,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 2,600,000 سند بقيمة إسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0,50 %) علاوة على سعر عائد اذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة (10,40 %) والمحتسب يوم 7/4/2020.
وأوضحت أن الإجمالي يبلغ ” 10,90 % ” (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنويا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (36) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب.
ويتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء اذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA+ صادرة عن شركة ميريس ” الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” في 29 يونيو 2020 .
سندات الشريحة الثانية (ب)
هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ( 60 ) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 6,200,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 6,200,000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( 0,70 % ) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 % ) والمحتسب يوم 7/4/2020 وبإجمالي ” 11,10 % ” ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة ( ب ) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة ( أ ) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى ( 60 ) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب.
ويتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء اذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون ، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) AA- صادرة عن شركة ميريس ” الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ” في 29 يونيو 2020 .
سندات الشريحة الثالثة (ج)
هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ( 84 ) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 1,200,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 1,200,000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( 0,80 % ) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 % ) والمحتسب يوم 7/4/2020 وبإجمالي ” 11,20 % ” ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (84) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، علي ان يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء أذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) A صادرة عن شركة ميريس ” الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” في 29 يونيو 2020 .
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