البورصة توافق على قيد سندات المجتمعات العمرانية وتوضح تفاصيل الشرائح والكوبونات

رنا ممدوح _ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية أمس، على قيد سندات التعمير للتوريق – الإصدار الرابع بقيمة 10 مليار جنيه –وهو أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

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وكان البنك الأهلي أعلن خلال يوليو عن اتمام الاكتتاب في الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق، المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في الصفقة التي أدارها بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه.

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وتولى البنك الأهلي دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي، البنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك إيجيبت، وبنك قناة السويس

وبحسب بيان صادر عن البورصة اليوم، فالإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك، يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات الى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذا السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.

ويمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه نحو 31% من اجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 31,8 مليار جنيه.

وسيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة الخميس الموافق 5/11/2020.

ليرتفع بذلك عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها إلى 11 إصدار خلال عام 2020، بالإضافة الى قيد صكوك تمويل أيضاً، وهو أكبر عدد تم قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير 2014، بقيمة إجمالية للسندات والصكوك بلغت 24,1 مليار جنيه.

وذكرت أن السندات التي تم قيد إصدارها تعتبر إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل وذات عائد سنوي متغير اصدار واحد على 3 شرائح كما يلي:

سندات الشريحة الأولى ( أ)

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (36) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 2,600,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 2,600,000 سند بقيمة إسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0,50 %) علاوة على سعر عائد اذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة (10,40 %) والمحتسب يوم 7/4/2020.

وأوضحت أن الإجمالي يبلغ ” 10,90 % ” (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنويا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (36) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب.

ويتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء اذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA+ صادرة عن شركة ميريس ” الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” في 29 يونيو 2020 .

سندات الشريحة الثانية (ب)

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ( 60 ) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 6,200,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 6,200,000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( 0,70 % ) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 % ) والمحتسب يوم 7/4/2020 وبإجمالي ” 11,10 % ” ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة ( ب ) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة ( أ ) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى ( 60 ) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب.

ويتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء اذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون ، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) AA- صادرة عن شركة ميريس ” الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ” في 29 يونيو 2020 .

سندات الشريحة الثالثة (ج)

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ( 84 ) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 1,200,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 1,200,000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( 0,80 % ) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 % ) والمحتسب يوم 7/4/2020 وبإجمالي ” 11,20 % ” ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (84) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، علي ان يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء أذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) A صادرة عن شركة ميريس ” الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” في 29 يونيو 2020 .

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