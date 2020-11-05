صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 1.3 مليار دولار في ريلاينس الهندية

_ أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توقيع اتفاقية استثمار ما يقرب 1.3 مليار دولار في شركة ريلاينس الهندية لقطاع التجزئة المحدودة “Reliance Retail Ventures Limited”، وذلك للاستحواذ على حصة تبلغ 2.04% في الشركة. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج ويأتي الاستثمار في الشركة بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32% في منصة “جيو بلاتفورمز”، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات Reliance Industries” “. اضغط لتحميل العدد التاسع والستون من نشرة دوت الخليج وتأتي الصفقة امتداداً لجهود الصندوق لبناء محفظة استثمارية دولية متنوعة في شركات مبتكرة ورائدة على مستوى العالم. ويعتبر قطاع التجزئة في الهند واحداً من أكبر القطاعات ا لواعدة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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