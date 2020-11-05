مكاسب البورصة تصل إلى 0.73% في منتصف التعاملات بدعم مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.73%، ليتداول عند مستوى 10633 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.80%، ليتداول عند مستوى 63.13 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.92%، و0.83% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 520.919 مليون جنيه على 165 شركة من خلال 18224 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 100 شركة مقابل تراجع 37 في حين لم تتغير أسعار 27.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 22.598 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 24.927 مليون جنيه، مقابل 2.329 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 15.890 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 20.721 مليون جنيه، مقابل 4.830 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 6.708 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 8.366 مليون جنيه، مقابل 1.657 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 8.62%، ثم سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 6.80%.

في حين تصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.96%، تلاه سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 3.90%، ثم سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بنسبة 3.02%.

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