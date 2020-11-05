جيف بيزوس يبيع أسهما في أمازون بأكثر من 3 مليارات دولار خلال أسبوع الانتخابات الأمريكية

وكالات _ باع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، خلال أسبوع الانتخابات الأمريكية أسهماً في Amazon بأكثر من 3 مليارات دولار وفقًا لملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات.

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وقام جيف بيزوس بتسريع مبيعات أسهمه في العام الماضي. حيث في أغسطس، أفرغ بيزوس أكثر من 3.1 مليار دولار من أسهم أمازون، بعد بيع أكثر من 4.1 مليار دولار من الأسهم في فبراير.

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أدت مبيعاته هذا الأسبوع إلى رفع إجمالي أمواله في عام 2020 إلى أكثر من 10.2 مليار دولار حتى الآن، وهي قفزة ملحوظة عن عام 2019، عندما باع بيزوس ما قيمته 2.8 مليار دولار من الأسهم.

حتى مع آخر عملية بيع للأسهم، لا يزال جيف بيزوس يمتلك أكثر من 53 مليون سهم بقيمة 170 مليار دولار، مما يجعله أغنى شخص في العالم.

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