المفوضية الأوروبية تتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.8% في 2020

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فرانس برس _ توقعت المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.8 في المائة خلال هذا العام، على أن يعود للنمو خلال عامي 2021 و 2022.
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ومازالت المفوضية تتوقع تسجيل أكبر نسبة انخفاض في تاريخ الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتوقع نسبة انكماش أقل مقارنة بتوقعاتها في يوليو الماضي بانكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 8.7 في المائة.
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وسوف يعود الانتاج الاقتصادي العام المقبل للنمو بنسبة 4.2 في المائة، وبعد ذلك بنسبة 3 في المائة عام 2022، بحسب النموذج الذي وضعته المفوضية، وقالت إنه يحيط به غموض كبير.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس اليوم” الانتاج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة قبل 2022″.
وأشارت المفوضية إلى أن المسار المجهول لجائحة كورونا والغموض المحيط بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة يؤثران بصورة سلبية على التوقعات بشأن النمو.
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