فيتش تخفض التصنيف الائتماني لإيرباص إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ الأزمة المالية

بلومبرج _ خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لشركة “إيرباص” إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ الأزمة المالية، وذلك في ظل الآفاق القاتمة التي تنتظر صناعة السفر مع إعادة فرض القيود التي تهدف لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا.

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ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن فيتش خفضت التصنيف الائتماني للشركة المصنّعة للطائرات بدرجة واحدة إلى “بي بي بي +”، أي أنها على بعد ثلاثة مستويات من المستوى عالي المخاطر، حيث سيستغرق التعافي من الركود الذي تسببت فيه الجائحة “فترة أطول بالمقارة بتوقعاتنا السابقة، مع تعاف أبطأ في سوق الطائرات التجارية الكبيرة”، وفقا لتقرير لمحللين بقيادة تومس كروش.

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ويأتي تراجع الطلب على الطائرات في ظل تراجع عدد المسافرين جوا بسبب القيود المفروضة على السفر لاحتواء تفشي الفيروس.

وتتوقع فيتش أن تكون حركة الطيران العالمية العام المقبل أقل بـ 30 في المائة بالمقارنة بمستويات 2019 .

وذكرت “بلومبرج” أن متحدثا باسم شركة إيرباص رفض التعليق على قرار التخفيض.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن إصدارات سندات شركات صناعة السفر كانت بين الأسوأ أداء في سوق السندات المقومة باليورو.

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