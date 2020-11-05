البورصة تختتم التعاملات على ارتفاع 0.69% بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.69%، ليتداول عند مستوى 10629 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.99%، وأغلق عند مستوى 63.25 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.39%، و 0.36% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 973.749 مليون جنيه، على 183 شركة من خلال 34867 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 87 شركة مقابل تراجع 67 في حين لم تتغير أسعار 29.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 41.019 مليون جنيه، منها 32.942 مليون جنيه للأفراد، و8.076 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 24.691 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 27.174 مليون جنيه ، مقابل 2.482 مليون جنيه صافي شراء من الافراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 16.328 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 21.779 مليون جنيه، مقابل 5.451 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 83.36% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على11.15% والعرب على 5.49% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 27.81% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.18%.

وتصدر سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 9.90%، ثم سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 9.65%.

في حين تصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.01%، تلاه سهم رواد السياحة بنسبة 4.26%، ثم سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 3.66%.

يري إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، أن هناك فرصة أمام البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع القادم لاستهداف مستوى المقاومة 10900 نقطة، بدعم من سهم البنك التجاري الدولي.

وأرجع النمر، أن انخفاض أحجام التداولات عن متوسطها منذ إبريل الماضي، وغياب المحفزات عن السوق هو ما يدفع البورصة للتحرك بصورة عرضية حتى نهاية العام.

وفيما يخص القطاعات المقيدة، فوجد أن كلا من البنوك والأسمدة وأيضاً بعض الأسهم مثل فوري هما الأكثر تماسكاً ولديهما مزيد من المقاومات لتحقيق أداء أفضل على المدى القصير.

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