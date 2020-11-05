طلبات إعانة البطالة الأمريكية تسجل 751 ألف في أسبوع

_ تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة قليلا الأسبوع الماضي لكنه مازال مرتفعا للغاية وسط مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي يفقد الزخم بسبب تفاقم جائحة كوفيد-19 وانتهاء التحفيز المالي.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 751 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر مقارنة مع 758 ألفا في الأسبوع السابق.

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وقد يغرق الاقتصاد في فترة من الضبابية بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الثلاثاء وثمة مخاوف من أن تكون نتائجها محل نزاع مما قد يقوض الاستثمارات ويؤخر حزمة إنقاذ ضرورية ثانية من الحكومة لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا.

ورغم تراجع الطلبات المقدمة للمرة الأولى عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في مارس عند 6.867 مليون، فإنها مازالت أعلى من ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الكساد الكبير بين 2007 و2009.

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