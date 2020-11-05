سلدار تضخ 4 مليارات جنيه في إنشاءات مشروع الجازي مصر بالقاهرة الجديدة

أطلقت شركة سلدار مصر، للضيافة والاستثمار العقاري، مشروع «الجازي مصر» بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 63 فدان، بتكلفة استثمارية 7 مليارات جنيه، تم ضخ ما يقرب من 4 مليارات جنيه حتى الآن.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ووفق لبيان الشركة، فإن المشروع يقام بنشاط سكني فندقي إداري تجاري، يتم تنفيذه بالتمويل الذاتي، ويتكون من عدة أقسام وهي ماريوت ريزيدنسز القاهرة الجديدة، الجازي فيرست وجي دبليو ماريوت ريزدنسز الجازي جاردنز و الجازي للمكاتب الإدارية ومجمع الجازي فيرست مول، والذي تتجاوز مساحته 20000 متر مربع.

وقال طارق محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة الشركة إنه تم توقيع اتفاقية ترخيص وإدارة مع شركة الماريوت العالمية، وبذلك يحمل المشروع كل من العلامات التجارية ماريوت وجى دبليو ماريوت.

وأضاف إنه يجري تطوير مشروع الجازي مصر من قبل الشركة الخليجية للإنشاء والتعمير، وهي شركة تابعة لسلدار مصر، اعتمدت السرعة في التنفيذ ليتم التسويق للمشروع عقب تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وذلك لتعزيز ثقة العملاء في الشركة والمشروع ويتمكن المهتمين من رؤية الوحدات على أرض الواقع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول عام 2022.

ولفت إلى أن الشركة طرحت المرحلة الأولى من المشروع “ماريوت ريزدنسز الجازي فيرست ” وتم الانتهاء من تسويق وبيع جميع الوحدات خلال 3 أيام فقط.

وكشف رئيس مجلس الإدارة لشركة سلدار مصر عن نية الشركة في إطلاق مشروع جي دبليو ماريوت الجازي جاردنز في سيتي سكيب نظرًا لارتفاع الطلب والإقبال الكبير على جميع مراحل مشروع الجازي.

وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروع الجازي مصر بنسبة 95% بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تم بيع الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بالمشروع بنسبة 100%، موضحاً ان ما تم انفاقه حتى الفترة الحالية يقارب 4 مليارات جنيه و جاري انفاق 3 مليار جنيه حتى انتهاء المشروع في عام 2022.

اضغط لتحميل العدد التاسع والستون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج