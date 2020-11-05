سيتي سكيب: إقبال كبير على المعرض باليوم الأول وعروض جاذبة من الشركات

قالت شركة إنفورما ماركتس، المنظمة لمعرض سيتي سكيب، إن اليوم الأول من المعرض الذي انطلق أمس، شهد إقبالا كبيرا من العملاء، وسيواصل استقبال المستثمرين والباحثين عن منازل وفرص للاستثمار العقاري، حتى يوم السبت المقبل.

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وأشار بيان الشركة إلى أن الجهات العارضة البالغ عددها 50 من شركات التطوير العقاري والوكلاء العقاريين ووسطاء الأراضي في البلاد، تقدم عروض وخصومات حصرية لزوار سيتي سكيب عبر العديد من المشاريع التي تغطي أكثر المواقع العقارية المرغوبة في مصر بما في ذلك شرق وغرب القاهرة، وساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي وبعض المدن الأخرى.

وتقام النسخة التاسعة لمعرض سيتي سكيب بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويلتزم معرض سيتي سكيب بكافة معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، الأمر الذي يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.

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