الأسهم الأمريكية تقفز عند الفتح مع انحسار المخاوف من الديمقراطيين

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_ قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح يوم الخميس مع مراهنة المستثمرين على مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون ويوقف أي تحركات لإدارة يقودها الديمقراطي جو بايدن لتشديد القواعد وزيادة الضرائب على الشركات، وإن كان من السابق لأوانه التكهن بنتيجة الانتخابات الرئاسية.
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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 235.71 نقطة بما يعادل 0.85 بالمئة ليصل إلى 28083.37 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 42.30 نقطة أو 1.23 بالمئة إلى 3485.74 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 225.55 نقطة أو 1.95 بالمئة مسجلا 11816.33 نقطة.
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